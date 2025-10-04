Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba tiếp xúc cử tri xã Kim Sơn

HỒ HẬU
(GLO)- Chiều 3-10, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Kim Sơn (tỉnh Gia Lai) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba đã thông tin dự kiến chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20-10-2025. Đây là kỳ họp cuối cùng có nhiệm vụ tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

quang-canh-buoi-tiep-xuc-cu-tri-tai-xa-kim-son.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kim Sơn. Ảnh: H.H

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều quyết sách quan trọng để giải quyết những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, tập trung thảo luận để quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có việc xem xét thông qua các dự án luật, nghị quyết và giám sát các vấn đề được người dân quan tâm.

Cử tri xã Kim Sơn ý kiến, kiến nghị một số nội dung như: cần xử lý triệt để tình trạng người dân lén đào đãi vàng trái phép tại một số khu vực trên địa bàn xã, gây ô nhiễm môi trường và sạt lở đất; cần khơi thông dòng chảy bị vùi lấp tại một số trạm bơm.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Trung ương xem xét lại một số mức xử lý vi phạm hành chính và lệ phí tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì hiện quá cao so với thu nhập của người dân; cần hỗ trợ thêm phụ cấp cho chi hội trưởng các hội đoàn thể ở thôn sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm đầu tư hạ tầng dân sinh, quy hoạch lại chợ, đường nội đồng…

dd9e2889-1f09-4fea-868e-a2df46a6409f.jpg
Cử tri xã Kim Sơn nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: H.H

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo xã Kim Sơn và các ngành chuyên môn đã giải trình làm rõ những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba cũng đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu, tổng hợp những ý kiến chính đáng của cử tri để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền và báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết.

