Pleiku: Khen thưởng 102 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

MINH CHÍ
(GLO)- Chiều 30-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2025. 13 tập thể và 89 cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Năm 2025, Hội CCB phường Pleiku đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các chi hội tập trung lãnh đạo triển khai hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào “Dân vận khéo”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, cán bộ, hội viên Hội CCB phường đã tích cực chung tay khắc phục khó khăn, nhất là trong đợt mưa bão vừa qua; đóng góp 115 triệu đồng ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Hội cũng triển khai hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội” trên địa bàn. Trong năm, Hội phối hợp với UBND phường, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thăm hỏi, tặng 300 suất quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội còn vận động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 200 triệu đồng để sửa chữa, xây dựng nhà cho hội viên nghèo.

Thông qua hoạt động tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Hội đã hỗ trợ 148 hộ hội viên vay hơn 3 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Công tác phát triển hội viên mới được quan tâm; trong năm 2025, Hội kết nạp thêm 67 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường lên 1.032 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tiếp tục xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội; chăm lo đời sống hội viên; tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững...

Ban Chấp hành Hội CCB phường Pleiku tặng giấy khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Pleiku đã tặng giấy khen cho 13 tập thể và 89 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2025; đồng thời, phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2026.

