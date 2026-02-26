Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đối thoại với công dân

(GLO)- Chiều 26-2, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và đối thoại với công dân.

Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Vụ việc thứ nhất liên quan đến các hộ ông Phạm Hồng Sơn, Phạm Hồng Thái (phường Quy Nhơn) và bà Phạm Thị Hồng Phượng (phường An Nhơn Đông) bị thu hồi đất để thực hiện Dự án mở rộng Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây).

Theo đó, 3 thửa đất có nguồn gốc đất lâm nghiệp do Lâm trường Quy Nhơn giao khoán từ năm 1999. Năm 2025, UBND TP. Quy Nhơn (cũ) ban hành quyết định thu hồi. Tổng số tiền bồi thường cho các hộ được phê duyệt hơn 11,5 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác định nguồn gốc đất là đất lâm nghiệp, được phép chuyển đổi cây trồng (xoài, điều ghép) nhưng không chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm.

Do đó, việc các hộ yêu cầu tính bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại bằng 30% giá đất trồng cây lâu năm theo bảng giá đất năm 2024 là không có cơ sở.

Ông Phạm Hồng Sơn trình bày nội dung khiếu kiện tại buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao UBND phường Quy Nhơn Tây phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm đếm lại số lượng cây trồng thực tế để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân theo đúng quy định. Những nội dung khiếu kiện khác không chấp nhận.

Trường hợp thứ hai là bà Nguyễn Thị Nga (phường Quy Nhơn) khiếu nại Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 13-11-2025 của Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây về giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân.

Theo đó, diện tích thu hồi của hộ bà Nga là 20.660,2 m², với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 2,87 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh cung cấp thêm thông tin xác minh từng trường hợp của công dân. Ảnh: Dũng Nhân

Qua xác minh, đất có nguồn gốc giao khoán lâm nghiệp; bà Nga không cung cấp được hồ sơ chứng minh chi phí đầu tư vào đất theo quy định nên việc tính hỗ trợ 30% giá đất lâm nghiệp là đúng quy định.

Đối với 2 công trình chuồng trại xây dựng năm 2016, việc áp dụng mức hỗ trợ 20% giá trị là phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, quyết định đã đúng với quy định của pháp luật nên không công nhận nội dung khiếu nại của bà Nga.

Trường hợp thứ ba là ông Nguyễn Mười (phường Quy Nhơn Bắc) khiếu nại Văn bản số 829/TTPTQĐ-BTGPMB ngày 30-9-2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về trả lời đơn khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ đất do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định (phường Quy Nhơn Bắc).

Cụ thể, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Mười là hơn 248 triệu đồng. Tuy nhiên, ông đề nghị được hỗ trợ 70% giá đất ở, tương tự một trường hợp khác liên quan đến dự án này.

Qua nghe báo cáo của các bên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, việc áp dụng đơn giá và chính sách hỗ trợ trong trường hợp này là đúng quy định; không có cơ sở xem xét hỗ trợ 70% giá đất ở như đề nghị. Phần diện tích đất không có mồ mả được tính hỗ trợ theo giá đất nông nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu việc bồi thường, hỗ trợ phải vận dụng theo đúng quy định pháp luật, trên tinh thần có lợi nhất cho người dân. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục giải thích, vận động, công khai rõ căn cứ pháp lý cho công dân, đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ đúng quy định, đúng đối tượng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đây là nền tảng góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.