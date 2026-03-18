Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Sáng 18-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị các sự kiện cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đến thời điểm này, tất cả nội dung trọng tâm chuẩn bị cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang được các sở, ngành triển khai đồng bộ, bám sát kế hoạch đề ra.

Liên quan đến các nội dung trong đêm khai mạc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành kịch bản khai mạc, maket sân khấu, sơ đồ vận hành tổng thể; phương án an ninh, y tế, vệ sinh môi trường...

Về nguồn điện, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chủ động kết nối giữa DatViet VAC với Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty cổ phần Công viên cây xanh chiếu sáng đô thị Quy Nhơn để lên phương án kết nối nguồn điện và máy phát điện dự phòng, đảm bảo triển khai thực hiện, cung cấp điện ổn định, liên tục cho toàn bộ chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phi Long

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Du lịch là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời là cơ hội lớn để quảng bá, nâng tầm hình ảnh địa phương. Chính vì vậy, tỉnh đặt mục tiêu chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 phải tạo dấu ấn đặc biệt, mang tính khác biệt.

Theo đó, trong Tuần lễ khai mạc cần đặc biệt lưu tâm đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc; chủ động phương án y tế, sẵn sàng cấp cứu khi lượng người đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành tăng cao vào đêm 28-3.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương kiểm soát chặt chẽ thị trường, bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả trước, trong và sau tuần lễ. Các phương án kiểm tra, giám sát việc tăng giá tại nhà hàng, dịch vụ phải được xây dựng cụ thể.

Trong giai đoạn cao điểm, các đơn vị liên quan cần chú trọng công tác vận tải và môi trường; điều tiết tàu hỏa, xe khách; bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực Quy Nhơn và Pleiku; bố trí hợp lý điểm đón, trả khách của taxi; quy hoạch các khu đất trống làm điểm đậu xe, huy động lực lượng tại các phường tham gia giữ xe miễn phí khi cần thiết.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương làm việc với các phường, xã để triển khai công tác đón du khách Năm Du lịch quốc gia ngay trong tuần này; trong đó, nâng cao ý thức, vai trò của người dân là yếu tố then chốt.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phi Long

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý và phục vụ du lịch, nhận diện, dự báo lượng khách thông qua hệ thống số hóa; bảo đảm hạ tầng mạng, đường truyền thông suốt.

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai wifi miễn phí tại các khu vực trọng điểm. Lực lượng đoàn viên, thanh niên không chỉ hỗ trợ trực tiếp mà còn tích cực lan tỏa thông tin trên mạng xã hội...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, quyết tâm tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.