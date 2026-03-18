Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Sáng 18-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị các sự kiện cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đến thời điểm này, tất cả nội dung trọng tâm chuẩn bị cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang được các sở, ngành triển khai đồng bộ, bám sát kế hoạch đề ra.

Liên quan đến các nội dung trong đêm khai mạc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành kịch bản khai mạc, maket sân khấu, sơ đồ vận hành tổng thể; phương án an ninh, y tế, vệ sinh môi trường...

Về nguồn điện, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chủ động kết nối giữa DatViet VAC với Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty cổ phần Công viên cây xanh chiếu sáng đô thị Quy Nhơn để lên phương án kết nối nguồn điện và máy phát điện dự phòng, đảm bảo triển khai thực hiện, cung cấp điện ổn định, liên tục cho toàn bộ chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phi Long

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Du lịch là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời là cơ hội lớn để quảng bá, nâng tầm hình ảnh địa phương. Chính vì vậy, tỉnh đặt mục tiêu chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 phải tạo dấu ấn đặc biệt, mang tính khác biệt.

Theo đó, trong Tuần lễ khai mạc cần đặc biệt lưu tâm đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc; chủ động phương án y tế, sẵn sàng cấp cứu khi lượng người đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành tăng cao vào đêm 28-3.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương kiểm soát chặt chẽ thị trường, bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả trước, trong và sau tuần lễ. Các phương án kiểm tra, giám sát việc tăng giá tại nhà hàng, dịch vụ phải được xây dựng cụ thể.

Trong giai đoạn cao điểm, các đơn vị liên quan cần chú trọng công tác vận tải và môi trường; điều tiết tàu hỏa, xe khách; bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực Quy Nhơn và Pleiku; bố trí hợp lý điểm đón, trả khách của taxi; quy hoạch các khu đất trống làm điểm đậu xe, huy động lực lượng tại các phường tham gia giữ xe miễn phí khi cần thiết.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương làm việc với các phường, xã để triển khai công tác đón du khách Năm Du lịch quốc gia ngay trong tuần này; trong đó, nâng cao ý thức, vai trò của người dân là yếu tố then chốt.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phi Long

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý và phục vụ du lịch, nhận diện, dự báo lượng khách thông qua hệ thống số hóa; bảo đảm hạ tầng mạng, đường truyền thông suốt.

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai wifi miễn phí tại các khu vực trọng điểm. Lực lượng đoàn viên, thanh niên không chỉ hỗ trợ trực tiếp mà còn tích cực lan tỏa thông tin trên mạng xã hội...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, quyết tâm tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Khi di sản trở thành sản phẩm du lịch

(GLO)- Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học để hình thành những sản phẩm du lịch riêng có, tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Cửu An cùng 2 phường An Khê, An Bình nhằm kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trong tỉnh.

