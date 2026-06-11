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Thời sự

Phường Thống Nhất lấy ý kiến người dân về sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố

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(GLO)- Tối 10-6, tại một số tổ dân phố thuộc phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND phường; nội dung trọng tâm là lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố mới.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả hoạt động của HĐND phường khóa XIV thời gian qua, dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 và những nội dung trọng tâm của dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố, làng thuộc phường.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Theo dự thảo Đề án, phường Thống Nhất hiện có 23 tổ dân phố, làng; trong đó có 7 tổ dân phố, làng chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ theo quy định, chiếm gần 1/3 tổng số đơn vị hiện có.

Do đó, việc sắp xếp, tổ chức lại nhằm bảo đảm quy mô theo quy định, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân. Sau khi sắp xếp, toàn phường dự kiến còn 11 tổ dân phố, giảm 12 đơn vị so với hiện nay.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án. Đa số ý kiến bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên tổ dân phố, làng.

Bên cạnh đó, một số cử tri đề nghị việc đặt tên các tổ dân phố, làng sau sắp xếp cần bảo đảm phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa và truyền thống của địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu HĐND phường và Tổ công tác của UBND phường ghi nhận, tiếp thu để tổng hợp, làm căn cứ hoàn thiện Đề án theo quy định. Thời gian tới, phường Thống Nhất sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại các tổ dân phố, làng còn lại.

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