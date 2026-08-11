Đồng chí Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã đến thăm, tặng quà các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại một số xã, phường.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Trương Văn Đạt (hàng đầu, bìa trái) động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Khê. Ảnh: P.D

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr (xã Ia Boòng); dâng hương trước anh linh 6 liệt sĩ được Đội K52 quy tập tại làng Sơr.

Đồng chí Trương Văn Đạt (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với cán bộ Đội K52 về quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr (xã Ia Boòng). Ảnh: P.D

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại nơi thờ cúng 2 liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Krông Pa (xã Phú Túc). Đây là 2 hài cốt liệt sĩ do Đội K52 tìm kiếm, quy tập tại buôn Ia Jip (xã Uar). Đồng thời, đoàn đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn 7 (xã Kbang) và lực lượng quân đội, y tế đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Khê (phường An Bình).

Đồng chí Trương Văn Đạt (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang làm nhiệm vụ tại xã Uar. Ảnh: P.D

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trương Văn Đạt đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế; nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cũng như đời sống, sinh hoạt của các lực lượng.

Đồng chí trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa phải) thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại thôn 7, xã Kbang. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt khẳng định: Đây là nhiệm vụ thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.