Phấn đấu bàn giao mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trước ngày 15-8

(GLO)- Chiều 6-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài khoảng 125km, đi qua địa bàn của 16 xã, phường tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên nhiều đoạn tuyến đạt kết quả tích cực.

Dự án thành phần 1 (Km0 - Km22) đã bàn giao 19,3 km mặt bằng sạch, đạt 87%; trong đó phường An Nhơn Bắc hoàn thành 100%, phường An Nhơn đạt 94%, xã Bình An đạt 80%.

Dự án thành phần 3 (Km90 - Km125) đã bàn giao 33,99 km/34,85 km, đạt 97,5%; các địa phương gồm Lơ Pang, KDang, Đak Đoa và phường Hội Phú cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính.

Dự án thành phần 2 mới khởi công từ tháng 5-2026 nhưng đã bàn giao được 23,5 km/68 km, đạt khoảng 34,5%.

Đại diện UBND phường An Nhơn báo cáo tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch qua địa bàn đạt 94%. Ảnh: Dũng Nhân

Tuy nhiên, trên toàn tuyến vẫn còn một số điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Cụ thể, tại xã Bình An còn 6 vị trí vướng mắc liên quan đến 31 trường hợp; xã Ia Băng còn một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo chưa đồng thuận do kinh phí bồi thường chưa đủ để tạo lập nơi ở mới; tại xã Mang Yang còn 2 hộ chưa thống nhất đơn giá bồi thường.

Bên cạnh đó, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống điện cao thế và viễn thông, đang được các đơn vị khẩn trương triển khai.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh kiến nghị một số khó khăn cần tháo gỡ. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi làm việc, các địa phương có dự án đi qua cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác minh nguồn gốc đất, bố trí tái định cư, chi trả bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, tại một số địa phương vẫn còn các hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.



Đại diện UBND xã Hra nêu lên một số vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Vì vậy, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, xử lý dứt điểm từng khó khăn, vướng mắc; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Về tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường trước ngày 8-8; ưu tiên bàn giao các vị trí phục vụ thông tuyến trước ngày 10-8; hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công trước ngày 15-8-2026.

Cùng với đó, các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục theo phương châm "3 ca, 4 kíp", tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ; bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực tế hoàn thành; quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra, đưa Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

