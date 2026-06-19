Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương có dự án đi qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư dự án), Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m. Tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian thi công từ năm 2025 đến 2029.

Lãnh đạo UBND xã Bình Khê báo cáo kết quả công tác GPMB và tái định cư tại địa phương. Ảnh: N.H

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 đã tổ chức khởi công vào cuối năm 2025, đang triển khai thi công các hạng mục; dự án thành phần 2 đang tập trung hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để khởi công vào đầu tháng 7-2026.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư dự án) báo cáo tiến độ đền bù, GPMB, tái định cư, thi công dự án. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại cuộc họp, tiến độ đền bù, GPMB, thi công Dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn - Pleiku thời gian qua có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, đối với Dự án thành phần 1 (đoạn từ Km0 - Km22) đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm cho 1.550 hộ dân; đã thực hiện phê duyệt các phương án bồi thường cho 1.366/1.550 hộ; đã chi trả tiền bồi thường 1.199/1.550 hộ, tương ứng với chiều dài 17,05 km/22 km; đã bàn giao mặt bằng sạch 15,5 km.

Đối với dự án thành phần 3, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường 290,1 ha/340,83 ha, với chiều dài 33,15 km/34,85 km, đạt 95,1%. Đã bàn giao mặt bằng sạch 277ha/340,83 ha, tương ứng với chiều dài 30,35 km/34,85 km; đạt 87,1%.

Đại diện Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị thi công cần đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển vật liệu thi công dự án. Ảnh: N.H

Đối với dự án thành phần 2, đến nay đã kiểm đếm 1.619/1.712 hộ; thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.132 hộ; đã phê duyệt phương án đền bù 554 hộ...

Bên cạnh đó, đơn vị chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị điện lực, viễn thông để đẩy nhanh tiến độ di dời hàng chục vị trí đường dây điện (22kV, 0,4kV, 110kV, 220kV) và cáp thông tin.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tại các khu tái định cư, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước và điện sinh hoạt, đảm bảo giao đất cho người dân đến xây dựng nhà cửa trong tháng 6-2026.

Về tiến độ thi công, các nhà thầu đang huy động tổng lực nhân sự và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần. Trong đó, tại gói thầu xây lắp XL.01 (Km0 - Km12) đang triển khai đồng loạt 25 mũi thi công, khối lượng thi công đạt giá trị khoảng 82,8 tỷ đồng (đạt 3,2% giá trị hợp đồng). Tại gói thầu xây lắp XL.02 (Km12 - Km22) các nhà thầu đang duy trì 15 mũi thi công, khối lượng đạt khoảng 69,2 tỷ đồng (đạt 3,7%).

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, Ban Quản lý dự án kiến nghị Sở Xây dựng hỗ trợ thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật và các khu tái định cư để làm cơ sở cho chủ đầu tư phê duyệt và tổ chức thực hiện thi công.

Đồng thời, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ xây dựng giá đất tái định cư để các địa phương kịp thời tính toán, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sớm nhận tiền bồi thường, thu dọn cây cối, tài sản và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá, tuy có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư nhưng so với yêu cầu của tỉnh vẫn còn chậm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia cao tốc đường bộ Quy Nhơn - Pleiku đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu đơn vị chủ đầu tư tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương quyết liệt triển khai GPMB, hoàn thành xây dựng các khu tái định cư để bàn giao đất cho các hộ bị ảnh hưởng trong tháng 6-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phải quyết liệt vào cuộc, nắm chắc từng trường hợp vướng mắc, kịp thời đối thoại, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cần bám sát công trường, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và khối lượng các hạng mục công trình; kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát không đáp ứng yêu cầu năng lực; đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.