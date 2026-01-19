Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cát Tiến khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn

PHẠM TIẾN SỸ
(GLO)- Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đang từng bước giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án quy mô lớn trong Khu kinh tế Nhơn Hội, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Khối lượng công việc tồn đọng lớn

Từ ngày 1-7-2025, xã Cát Tiến tiếp nhận công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 3 dự án quy mô lớn nằm trong Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội gồm: dự án khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến; dự án khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng; dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay.

3 dự án này vướng ở khâu GPMB nhiều năm qua, đơn cử như dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay đã qua gần 20 năm nhưng vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa chấp nhận phương án đền bù, không nhận tiền bồi thường.

giai-phong-mat-bang-1.jpg
Xã Cát Tiến đảm bảo mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án tuyến đường nối từ nút T24 - Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: T.Sỹ

Nhiệm vụ tỉnh giao cho Cát Tiến ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là phải giải quyết những tồn tại, vướng mắc các dự án nói trên; đồng thời đảm bảo mặt bằng sạch phục vụ thi công 3 dự án mới: Tuyến đường nối từ nút T24 - KKT Nhơn Hội, diện tích 4,06 ha; điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội, diện tích gần 1 ha; mở rộng nút giao đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và đường trục KKT Nhơn Hội đợt 2, diện tích gần 2 ha.

Theo UBND xã Cát Tiến, khối lượng công việc tồn đọng từ nhiều năm trước cần giải quyết là rất lớn. Riêng Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, xã phải kiểm đếm, lập phương án bồi thường cho 62 hộ có 52 ngôi nhà và di dời 252 ngôi mộ, thu hồi 7 ha bàn giao cho Ban Quản lý KKT tỉnh để giao cho nhà đầu tư.

giai-phong-mat-bang-2.jpg
Xã Cát Tiến đang tập trung GPMB đối với toàn bộ 298 hộ ở thôn Vĩnh Hội nằm trong phạm vi Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay. Ảnh: T.Sỹ

Trong khi đó, Dự án khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng có 80 hộ ở thôn Tân Thanh và 149 ngôi mộ nằm trong phạm dự án cần kiểm đếm, bồi thường, thu hồi hơn 22 ha đất.

Thử thách lớn nhất nằm ở Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, khi toàn bộ 298 hộ thôn Vĩnh Hội có nhà ở và 623 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án phải giải tỏa trắng. Diện tích cần thu hồi tại đây lên đến 139,37 ha.

Chủ động giải quyết vướng mắc từng dự án

Vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, xã Cát Tiến thành lập Hội đồng GPMB và các tổ công tác chuyên trách, phân định rõ vai trò, trách nhiệm cho từng thành viên.

Phương châm cốt lõi được địa phương lựa chọn xuyên suốt là tuyên truyền đi trước, vận động theo sau, gắn quyền lợi của người dân với mục tiêu phát triển chung.

Chính quyền xã đã tổ chức hàng loạt buổi đối thoại trực tiếp để lắng nghe, giải quyết nguyện vọng của người dân. Cán bộ xã và thôn kiên trì thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thuyết phục, giải thích về ý nghĩa của các dự án.

Chính sự chân thành, gần dân và minh bạch trong chính sách đã trở thành chìa khóa quan trọng giúp số hộ phối hợp kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất ngày càng tăng lên.

Xã Cát Tiến cũng thể hiện thái độ kiên quyết đối với những trường hợp cố tình trì hoãn hoặc đưa ra các yêu sách không đúng quy định pháp luật.

Cùng với việc chủ động báo cáo với ngành chức năng của tỉnh để chuyển hồ sơ cho Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra làm rõ về chính sách và giá đền bù, địa phương đã thành lập tổ cưỡng chế thu hồi đất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được điều động.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và có trách nhiệm, xã Cát Tiến đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án. Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Cát Tiến - cho biết: Hiện xã đã bàn giao mặt bằng sạch 3 dự án mới cho các chủ đầu tư triển khai các dự án. Dự án khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến cũng đã hoàn thành việc kiểm đếm và phê duyệt 8 phương án bồi thường cho toàn bộ 62 hộ và 252 ngôi mộ với tổng giá trị khoảng 47 tỷ đồng.

Trong đó, 45 hộ đã nhận tiền bồi thường và toàn bộ 252 ngôi mộ đã được bà con di dời ra khỏi phạm vi dự án. Xã đã thu hồi gần 6 ha đất để bàn giao cho Ban Quản lý KKT tỉnh và phấn đấu hoàn thành toàn bộ diện tích còn lại trong quý I/2026.

Tiến độ tại các dự án khác cũng ghi nhận nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Đối với Dự án khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng, hiện có 41/80 hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng và 38/149 ngôi mộ đã được di dời ra khỏi phạm vi dự án. Tổng diện tích đất sạch đã thu hồi và bàn giao cho ngành chức năng là 14 ha.

Thêm vào đó, 16 hộ khác cũng đã thống nhất phương án bồi thường và sẽ nhận tiền trong những ngày tới. Đối với số hộ còn lại, sau khi có kết luận chính thức từ Thanh tra tỉnh, địa phương sẽ tiếp tục kiên trì tuyên truyền để người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay có bước đột phá trong GPMB, khi địa phương hoàn thành kiểm đếm và phê duyệt 11 phương án bồi thường cho 69 hộ với số tiền 333,3 tỷ đồng, trong đó có 38 hộ nhận tiền bồi thường. Địa phương cũng đã bố trí 167 lô đất tái định cư mới xây dựng trên địa bàn.

Ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến - cho hay: “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thuyết phục các hộ còn lại cùng phối hợp kiểm đếm, kê khai tài sản, làm cơ sở xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền. Trường hợp các hộ không thống nhất thì phải tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định, không để kéo dài thêm".

