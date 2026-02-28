Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 28-2, giá vàng trong nước tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Ngày 28-2, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức tăng vọt đến 3 triệu đồng sau các phiên giảm. Hiện các doanh nghiệp giao dịch bán ra ở mức 187 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC, Phú Quý đang cùng giao dịch 2 chiều mua-bán là 184-187 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng giao dịch mức bán ra thấp hơn mặt bằng chung với 186,8 triệu đồng/lượng.

thi-truong-vang-ngay-28-2.jpg
Ngày 28-2, thị trường vàng trong nước tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Vàng nhẫn cũng tăng trở lại sau Ngày vía Thần Tài. Hiện Phú Quý đang giao dịch ở mức 183,8-186,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,8-185,8 triệu đồng/lượng; PNJ, SJC, DOJI mua vào 183,8 triệu đồng, bán ra 186,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 4 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 5.264,1 USD/ounce. Ghi nhận tăng 80,2 USD/ounce trong ngày ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 166,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,5 triệu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng ngày ngày 30-12 lao dốc.

Giá vàng lao dốc

Thị trường vàng

(GLO)- Ngày 30-12, thị trường vàng trong nước lao dốc, mất 3,8 triệu đồng, trở về mốc 154,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm mạnh nhất ghi nhận trong tháng 12.

null