Ngày 28-2, giá vàng trong nước tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 28-2, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức tăng vọt đến 3 triệu đồng sau các phiên giảm. Hiện các doanh nghiệp giao dịch bán ra ở mức 187 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC, Phú Quý đang cùng giao dịch 2 chiều mua-bán là 184-187 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng giao dịch mức bán ra thấp hơn mặt bằng chung với 186,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 28-2, thị trường vàng trong nước tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Vàng nhẫn cũng tăng trở lại sau Ngày vía Thần Tài. Hiện Phú Quý đang giao dịch ở mức 183,8-186,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,8-185,8 triệu đồng/lượng; PNJ, SJC, DOJI mua vào 183,8 triệu đồng, bán ra 186,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 4 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 5.264,1 USD/ounce. Ghi nhận tăng 80,2 USD/ounce trong ngày ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 166,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,5 triệu.