Trưa 28-1, vàng miếng tiếp tục tăng thêm 2,5 triệu đồng, giữ mức 182,6 triệu đồng/lượng

(GLO)- Thị trường vàng những ngày gần đây liên tục lập đỉnh mới. Sau khi tăng mạnh vào phiên giao dịch buổi sáng, trưa nay (28-1), giá vàng tiếp tục tăng cao, phá kỷ lục lịch sử với 182,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ tiếp tục tăng cao, hiện đang được niêm yết 180,1-182,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào 180,6 triệu đồng/lượng, cao hơn các doanh nghiệp khác 500.000 đồng. Còn Phú Quý mua vào với giá 179,5 triệu đồng/lượng.

Trưa 28-1, vàng miếng tiếp tục tăng thêm 2,5 triệu đồng, giữ mức 182,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn trưa nay cũng đã chạm mốc 180 triệu đồng/lượng, cao nhất trong lịch sử. Trong đó, SJC niêm yết 177,1-180,6 triệu đồng/lượng, PNJ niêm yết 176,6-180,6 triệu đồng/lượng; DOJI đang có giá 176,2-180,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch 177,7-181,7 triệu đồng/lượng.

