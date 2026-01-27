(GLO)- Ngày 27-1, thị trường vàng trong nước tiếp tục biến động tăng nhẹ với 500.000 đồng/lượng, đưa giá lên mức lịch sử với 177 triệu đồng/lượng.

Theo đó, SJC, DOJI, PNJ đang giao dịch ở mức 175-177 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Phú Quý vẫn mua vào ở mức thấp hơn với 174,5 triệu đồng/lượng. Còn Mi Hồng mua vào ở mức cao với 175,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu vẫn đang duy trì ổn định ở mức 174,5-176,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tiếp tục tăng giá, cao nhất trong lịch sử với 177 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng biến động tăng nhẹ tùy doanh nghiệp. Trong đó, Phú Quý đang giao dịch ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở mức 173-176 triệu đồng/lượng; DOJI mua vào với giá 173 triệu đồng, bán ra với giá 176 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 170,9-174,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 5.009,3 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.009,3 USD/ounce (tương đương 159,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.