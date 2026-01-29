(GLO)- Sáng 29-1, thị trường vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng vọt đến 7,7 triệu đồng, đưa giá vàng lên đỉnh lịch sử với 190,3 triệu đồng/lượng.

Theo đó, vàng SJC tại các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI sáng nay được niêm yết với giá cao chót vót, 187,3-190,3 triệu đồng/lượng, tăng 7,7 triệu đồng so với phiên giao dịch chiều qua.

Vàng trong nước tăng phi mã, gần chạm mốc 191 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Riêng Bảo Tín Minh Châu đang có giá 187,2-190,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung 100.000 đồng ở chiều bán ra và mua vào.

Giá vàng nhẫn cũng tiệm cận 190 triệu đồng tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, Phú Quý đang giao dịch nhẫn tròn 999.9 với giá. 186,8-189,8 triệu đồng/lượng, SJC niêm yết với giá 185,3-188,8 triệu đồng/lượng, PNJ giao dịch 186,8-189,8 triệu đồng/lượng,