Giá vàng tiếp tục giảm 3,4 triệu đồng, còn 175,4 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 6-2, giá vàng trong nước tiếp tục giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện tại, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp đang niêm yết ở mức 175,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, SJC, Phú Quý đang niêm yết giá vàng miếng 2 chiều mua-bán ở mức 172,4-175,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức thấp hơn với 171,6-174,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm tùy từng doanh nghiệp. Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI, Phú Quý, đang giao dịch 172-175 triệu đồng/lượng; SJC đang niêm yết 171,9-174,9 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 169,1 triệu đồng, bán ra 173,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.778,5 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.778,5 USD/ounce (tương đương khoảng 151,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 24,3 triệu đồng/lượng.