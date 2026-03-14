Cuối tuần, mỗi lượng vàng miếng giảm 2,2 triệu đồng

(GLO)- Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 14-3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1 triệu đồng vào ngày hôm qua.

Cụ thể, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trong nước như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đang giao dịch vàng miếng 2 chiều mua-bán là 179,6-182,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Mi Hồng mua vào với giá cao hơn mặt bằng chung, ở mức 180,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng tiếp tục giảm. Phú Quý hiện giao dịch ở mức 177,5-181,5 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 179,3-182,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu có giá 177,6-181,6 triệu đồng/lượng; DOJI, PNJ giao dịch ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 5.129,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 1,2% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 60,7 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.129,3 USD/ounce (tương đương khoảng 163,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 19,3 triệu đồng/lượng.