(GLO)- Phiên giao dịch sáng ngày 24-3, thị trường vàng trong nước có dấu hiệu phục hồi sau phiên giảm sâu vào hôm qua. Hiện giá vàng miếng đang giao dịch ở mức 164,9-167,9 triệu đồng/lượng, tăng 5,9 triệu đồng.

Theo đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, SJC, Phú Quý đang giao dịch ở mức 164,9-167,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều ở mức 3 triệu đồng. Mi Hồng đang mua vào với giá cao hơn 165,4 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết 2 chiều thấp hơn mặt bằng chung 100.000 đồng/lượng, với mức 164,8-167,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 24-3, giá vàng trong nước phục hồi, tăng 5,9 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn cũng tăng cao so với hôm qua. PNJ đang giao dịch ở mức 164,8-167,8 triệu đồng/lượng. DOJI cũng niêm yết ở mức cao 164,9-167,9 triệu đồng/lượng; SJC đang mua vào 164,7 triệu đồng, bán ra ở mức 167,7 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang giao dịch 164,9-167,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh sau khi tăng ngoạn mục vào đêm qua. Lúc 8 giờ 33 phút ngày 24-3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.355 USD/ounce, giảm 111 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 24-3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 139,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 30,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.