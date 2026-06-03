Cập nhật giá vàng ngày 3-6: Vàng nhẫn và vàng miếng tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng/lượng

(GLO)- Ngày 3-6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng, đưa giá vàng miếng và vàng nhẫn về mức 154-157 triệu đồng/lượng.

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Cụ thể, hiện các doanh nghiệp DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 2 chiều mua-bán vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 154-157 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch ở mức 154,5-156,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày 3-6 tiếp tục giảm nhẹ. Ảnh internet

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4 giờ 45 ngày 3-6-2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.498,8 USD/ounce, tăng 14,7 USD/ounce (+0,33%) so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.398 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng.