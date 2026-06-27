Cập nhật giá vàng ngày 27-6: Bật tăng mạnh mẽ đến 1,7 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch cuối tuần ngày 27-6 chứng kiến sự bật tăng mạnh mẽ của thị trường vàng trong nước. Hiện các doanh nghiệp niêm yết giá tăng 1,7 triệu đồng so với hôm qua, đưa giá bán ra chạm mốc 148,5 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như DOJI, PNJ, SJC đang giao dịch ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 144,3-148 triệu đồng/lượng, Phú Quý mua vào thấp hơn mặt bằng chung với giá 145,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 146-148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 27-6 bật tăng mạnh mẽ đến 1,7 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Tại Gia Lai, giá vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 133-136 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang có giá 130-135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 27/6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.089 USD/ounce, giảm mạnh 69 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo Trading Economics, giá vàng giao dịch quanh mức 4.050 USD/ounce vào chiều hôm qua, tăng nhẹ phiên thứ hai liên tiếp sau khi báo cáo lạm phát PCE mới nhất của Mỹ nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, khiến các nhà đầu tư giảm nhẹ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ(Fed) tăng lãi suất trong năm nay.