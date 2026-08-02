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Giá vàng ngày 2-8: Đi ngang sau phiên giảm mạnh

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(GLO)- Đến khoảng 9 giờ ngày 2-8, thị trường vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối ngày 1-8. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên mức niêm yết sau phiên giảm mạnh trước đó.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại các hệ thống SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu phổ biến ở mức 137 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141 triệu đồng/lượng (bán ra). Riêng Mi Hồng niêm yết ở mức 138-139,8 triệu đồng/lượng.

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Thị trường vàng trong nước hôm nay không ghi nhận biến động so với cuối ngày 1-8. Ảnh: Internet

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng; DOJI và Phú Quý cùng niêm yết 137-141 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 136-141 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch 138,3-142,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, ở cùng thời điểm, giá vàng giao ngay ở mức 4.043,36 USD/ounce, giảm 57,75 USD/ounce, tương đương 1,41% so với 24 giờ trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 129,14 triệu đồng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 11,9 triệu đồng/lượng.

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