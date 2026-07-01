Cập nhật giá vàng ngày 1-7: Tăng trở lại 400.000 đồng mỗi lượng

(GLO)- Sáng 1-7, thị trường vàng trong nước có sự phục hồi nhẹ sau phiên rớt giá thảm vào hôm qua. Hiện giá vàng miếng đang được bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng.

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Cụ thể, giá vàng PNJ, DOJI, SJC đang giao dịch vàng miếng ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch 144-145,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ mức tương đương hôm qua, 142,5-146 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước tăng trở lại 400.000 đồng mỗi lượng. Ảnh internet

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng tại Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 130,2-133,2 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang niêm yết 128-133 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.015,2 USD/ounce (tương đương 128,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 502,8 USD/ounce, tương đương giảm 11,14% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 18 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.