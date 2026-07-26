Giá vàng ngày 26-7: Tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

Theo đó, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 4 triệu đồng.
Đối với thị trường Gia Lai, Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 129,8-132,5 triệu đồng/lượng. Mỹ Long đang giao dịch ở mức 125-130 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới ngày 26-7 chốt tuần giao dịch ở mức khoảng 4.053,7 USD/ounce (vàng giao ngay), tăng khoảng 21 đến 34 USD/ounce so với cuối tuần trước. Khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng.