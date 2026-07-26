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Giá vàng ngày 26-7: Tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Thị trường vàng ngày 26-7 tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ khi các doanh nghiệp đồng loạt niêm yết tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Hiện giá vàng miếng đang được bán ra với mức 141,5 triệu đồng/lượng.

Theo đó, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 4 triệu đồng.

Đối với thị trường Gia Lai, Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 129,8-132,5 triệu đồng/lượng. Mỹ Long đang giao dịch ở mức 125-130 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước ngày 26-7 tăng mạnh. Ảnh internet

Giá vàng thế giới ngày 26-7 chốt tuần giao dịch ở mức khoảng 4.053,7 USD/ounce (vàng giao ngay), tăng khoảng 21 đến 34 USD/ounce so với cuối tuần trước. Khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng.

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