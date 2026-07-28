Giá vàng ngày 28-7 “bốc hơi” 1,5 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Sau khi tăng vọt vào phiên giao dịch hôm qua thì sáng nay (28-7), thị trường vàng trong nước lại giảm mạnh đến 1,5 triệu đồng, đưa giá về mức 141,5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng ngày 28-7 quay đầu giảm. Ảnh internet

Hiện tại, SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ đang cùng niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng so với hôm qua, giữ mức chênh lệch 2 chiều 4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 140,1-144 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch ở mức thấp với 138,2-140,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 4,044.50 USD (cập nhật lúc 8 giờ 55 phút 28-7-2026).

Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay có giảm -1.18% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm -48.42 USD/Ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 1 cây vàng theo giá vàng thế giới quy đổi sang tiền Việt Nam có giá là khoảng 129,3 triệu đồng/lượng.