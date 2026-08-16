Giá vàng ngày 16-8 đi ngang, giữ ở mức 144 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 16-8, thị trường vàng trong nước giữ ở mức ổn định sau nhiều ngày giằng co tăng-giảm liên tục trong tuần. Hiện vàng miếng được các doanh nghiệp giữ mức bán ra với 144 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đang cùng giao dịch vàng miếng SJC ở mức 141-144 triệu đồng cho 2 chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Doanh nghiệp MI Hồng niêm yết ở mức 141,3-142,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC đang giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng; PNJ mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng; trong khi đó DOJI đang niêm yết ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng.

Thị trường vàng Gia Lai cũng giữ mức ổn định như hôm qua. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp tiếp tục niêm yết ở mức 134,5-137,2 triệu đồng/lượng; còn Mỹ Long đang giữ ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này, giá kim loại quý giao ngay tạm dừng ở mức 4.377,6 USD/ounce, tức tăng hơn 25 USD so với giá chốt phiên liền trước. Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng hơn 3,3%. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới vào khoảng 138,9 triệu đồng/lượng.

Trong số 10 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News, có 9 người (90%) dự báo giá vàng tuần tới tăng, một người (10%) dự báo giảm và không có chuyên gia nào cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 150/222 người (68%) kỳ vọng giá vàng tăng. Trong khi đó, 38 người (17%) dự báo giá giảm và 34 người (15%) cho rằng kim loại quý sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.