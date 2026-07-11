Cập nhật giá vàng ngày 11-7: Thị trường trong nước đi ngang

(GLO)- Phiên giao dịch cuối tuần ngày 11-7, thị trường vàng trong nước giữ mức ổn định, không biến động. Giá vàng miếng, vàng nhẫn vẫn giữ ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng.

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Cụ thể, Phú Quý giao dịch ở mức 146,3-149,9 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 147,5-149,2 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 11-7 giữ mức ổn. Ảnh nguồn internet

Giá vàng tại Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp giao dịch ở mức 132,7-135,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long niêm yết ở mức 131-136 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.121,4 USD/ounce (tương đương 132 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 46,4 USD/ounce, tương đương tăng 1,14% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.