Cập nhật giá vàng ngày 16-7: Ổn định sau phiên tăng mạnh

(GLO)- Sau khi tăng mạnh ở phiên giao dịch ngày 15-7, giá vàng trong nước sáng 16-7 đồng loạt đi ngang tại hầu hết doanh nghiệp lớn. Mức bán ra cao nhất hiện vẫn là 148,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 143,5-145,5 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 15-7, giá vàng trong nước sáng 16-7 đồng loạt đi ngang tại hầu hết doanh nghiệp lớn. Ảnh: M.H/Vietnamnet

Tại Phú Quý, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 144,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,2 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi so với hôm qua. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, tại SJC, vàng nhẫn 99,99% được niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,7 triệu đồng/lượng (bán ra). PNJ và DOJI cùng giao dịch ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết 143,5-147 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 9 giờ ngày 16-7, giá vàng giao ngay (XAU/USD) ở mức 4.038,96 USD/ounce, giảm 23,93 USD/ounce (tương đương 0,59%) so với 24 giờ trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi ounce vàng có giá khoảng 106,87 triệu đồng; tương đương khoảng 128,85 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng SJC trong nước.