(GLO)- Phiên giao dịch cuối tuần ngày 18-7, thị trường vàng trong nước có sự phục hồi nhẹ khi tăng trở lại 700.000 đồng mỗi lượng. Hiện giá bán ra được giao dịch quanh mức 147,5 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.

Theo đó, Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn đang niêm yết vàng miếng ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn có giá 143-146,5 triệu đồng/lượng. DOJI đang giao dịch vàng miếng ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng; vàng nhẫn DOJI đang giao dịch ở mức 143,3-147,3 triệu đồng/lượng.

Ngày 18-7, giá vàng trong nước phục hồi 700.000 đồng mỗi lượng. Ảnh ChatGPT

Phú Quý mua vào ở mức 144 triệu đồng, bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết ở mức thấp hơn với giá 144,5-147,5 triệu đồng/lượng. PNJ đang niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn cùng ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank thì vàng thế giới có giá là khoảng 128,2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, thị trường vàng Gia Lai giao dịch ở mức thấp. Tiệm vàng Ngọc Diệp, Vĩnh Thạnh đang niêm yết ở mức 130,2-133 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang giao dịch ở ức 127-132 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 4,017.52 USD, tăng 0.75% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 29.73 USD/Ounce.