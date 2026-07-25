Giá vàng cuối tuần (25-7): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ

(GLO)- Ngày 25-7, thị trường vàng trong nước có sự phục hồi nhẹ sau phiên giảm sâu vào ngày hôm qua. Hiện các doanh nghiệp đang niêm yết giá vàng miếng chiều bán ra ở quanh mốc 140,5 triệu đồng/lượng.

Theo đó, đối với vàng miếng và vàng nhẫn, các doanh nghiệp Phú Quý, SJC, DOJI, PNJ đang niêm yết giá 135,5-140,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang niêm yết ở mức 137-139,5 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm 500.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Gia Lai cũng có sự phục hồi đáng kể. Vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 130,5-133 triệu đồng/lượng, Mỹ Long đang giao dịch ở mức 125-130 triệu đồng/lượng.

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới neo ở mức 4.053 USD/ounce, tăng hơn 5 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã tăng đến sát ngưỡng cao nhất trong phiên sáng thứ Sáu sau khi số liệu mới nhất cho thấy thị trường nhà ở tại Mỹ được cải thiện trong tháng 6.

Theo số liệu được công bố, doanh số bán nhà mới tăng 1,6% trong tháng 6 - thấp hơn mức tăng 3,4% mà thị trường kỳ vọng. So với cùng kỳ năm trước, doanh số bán nhà mới trong tháng 6 giảm 5,6% so với mức 665.000 căn ghi nhận vào tháng 6-2025. Các chuyên gia kinh tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường nhà ở Mỹ, bởi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo các chuyên gia, thị trường vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, nhưng vẫn chưa thể thu hút được động lực tăng giá bền vững khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu khá tốt, theo số liệu sơ bộ mới công bố của S&P Global.