Giá vàng ngày 12-8: Quay đầu giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Sau khi tăng mạnh vào hôm qua, sáng nay (12-8), giá vàng trong nước quay đầu giảm đến 1,2 triệu đồng/lượng. Hiện giá bán ra đang ở mức 143,8 triệu đồng/lượng.

Theo đó, SJC, Phú Quý, đang niêm yết vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng/lượng; PNJ đang giao dịch ở mức 140-143,7 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 140,5-142 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức cao 142-146 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều 4 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: ChatGPT

Tại thị trường Gia Lai, vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 134,5-137,2 triệu đồng/lượng; Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 134,5-137,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 12/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.370 USD/ounce, giảm mạnh 25 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm qua tại Mỹ, khi các nhà giao dịch chốt lời sau khi giá vàng đạt mức cao nhất trong hai tháng qua và thị trường chuyển sang chế độ theo dõi lạm phát trước báo cáo CPI của Mỹ vào thứ tư hôm nay.

Tình hình hiện tại vẫn là cuộc giằng co giữa dữ liệu việc làm yếu và nguy cơ lạm phát gia tăng. Số lượng việc làm được tạo ra trong tháng 7 giảm 23.000 và báo cáo tuần trước đã đẩy khả năng tăng lãi suất của Fed vào tháng 9 xuống mức thấp 40% trước khi giá dầu phục hồi nâng xác suất đó lên 51,9%.