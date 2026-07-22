Giá vàng ngày 22-7: Tăng trở lại 400.000 đồng/lượng

(GLO)- Ngày 22-7, thị trường vàng trong nước có sự phục hồi khi tăng trở lại 400.000 đồng/lượng. Sáng nay, các doanh nghiệp bán vàng miếng ở quanh mốc 146,4 triệu đồng/lượng.

Theo đó, mở đầu phiên giao dịch sáng nay, PNJ niêm yết 2 chiều mua-bán 142,9-146,4 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch ở mức 143,9-145,4 triệu đồng/lượng; SJC, DOJI giao dịch ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,6-146,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý mua vào 142,5 triệu đồng, bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng.

Thị trường Gia Lai cũng có sự phục hồi nhẹ. Mỹ Long đang giao dịch 128-133 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 130,5-133,2 triệu đồng/lượng.

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới hiện mở phiên ở mức 4.008 USD/ounce, đi ngang so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay duy trì quanh mức 4.000 USD/ounce - mức gần như thấp nhất trong 9 tháng qua, khi căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu thô vượt mốc 90 USD/thùng, đồng thời lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế vai trò trú ẩn an toàn của vàng.