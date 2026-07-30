(GLO)- Thị trường vàng trong nước trong tuần này diễn biến khó lường khi các phiên tăng, giảm đan xen liên tục. Sáng nay, giá tăng trở lại 2 triệu đồng, đưa mức giao dịch vàng miếng quanh mốc 142,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết 2 chiều mua-bán vàng miếng và vàng nhẫn cùng ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều vẫn giữ nguyên ở mức 4 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch thấp hơn mặt bằng chung với giá 138,1-142 triệu đồng/lượng, Mi Hồng đang giao dịch ở mức 139,5-141,2 triệu đồng/lượng.

Bật tăng 2 triệu đồng, vàng miếng trở lại mốc 142,5 triệu đồng/lượng

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng tại Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 129-131,7 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang giao dịch ở mức 126-131 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế (XAU) sáng 30-7 là 4,089.11 USD, tăng 1.27% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 51.38 USD/Ounce. Mỗi lượng vàng hiện có giá khoảng 130,7 triệu đồng, thấp hơn vàng trong nước 11,8 triệu đồng.