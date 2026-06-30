Cập nhật giá vàng ngày 30-6: Tuột dốc, mỗi lượng “lỗ” 2 triệu đồng

(GLO)- So với sáng qua, trong phiên giao dịch hôm nay (30-6), mỗi lượng vàng lỗ thêm 2 triệu đồng. Hiện giá bán ra đang ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng, vàng nhẫn SJC tại Phú Quý, DOJI, PNJ, SJC đang được niêm yết 143-146 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng so với hôm qua. Mi Hồng đang giao dịch ở mức 143-144,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào rẻ hơn mặt bằng chung 500.000 đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch hôm nay (30-6), mỗi lượng vàng lỗ thêm 2 triệu đồng. Ảnh internet

Tại Gia Lai, giá vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức thấp với 129,7-132,7 triệu đồng/lượng; Mỹ Long giao dịch ở mức 128-133 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở ngưỡng 4.066 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,7 triệu đồng/lượng.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh khi liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Một số chuyên gia cảnh báo nếu mốc 4.000 USD/ounce bị xuyên thủng, thị trường có thể thiếu các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể trong ngắn hạn.

Nhóm phân tích của Ngân hàng ING (Hà Lan) hạ dự báo giá năm nay về trung bình 4.300 USD trong quý III và 4.600 USD trong quý IV, lần lượt thấp hơn mức 4.850 USD và 5.000 USD đưa ra trước đó.