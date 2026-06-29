Cập nhật giá vàng ngày 29-6: Quay đầu giảm 500.000 đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến phiên tụt giảm của thị trường vàng trong nước. Sáng nay (29-6), mỗi lượng vàng giảm 500.000 đồng sau khi giữ giá ở mức ổn định 148,5 triệu đồng vào hôm qua.

Hiện, vàng miếng SJC tại Phú Quý đang giao dịch ở mức 144,8-148 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 144,3-148 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch ở mức 145,5-147,2 triệu đồng/lượng. DOJI đang giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng.

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Tại thị trường Gia Lai, tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 132,7-135,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.088,6 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.088,6 USD/ounce (tương đương 130 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.