Cập nhật giá vàng ngày 7-7: Giảm 900.000 đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch ngày 7-7 chứng kiến giá vàng trong nước giảm 900.000 đồng/lượng, đưa giá chạm mốc 150,5 triệu đồng/lượng.

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Theo đó, Phú Quý đang niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 147-150,5 triệu đồng/lượng; DOJI, PNJ, SJC niêm yết ở mức 147,5-150,5 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 147,3-150,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch 147,7-149,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang có giá 146,5-150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng. Ảnh: ChatGPT

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng cũng giảm nhẹ. Tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 133,2-136 triệu đồng/lượng; Mỹ Long vẫn giữ mức giao dịch 132-137 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều khá cao là 5 triệu đồng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.166,9 USD/ounce (tương đương 133,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 163,1 USD/ounce, tương đương giảm 3,77% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 17,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.