Cập nhật giá vàng ngày 20-6: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ sau cú rơi thẳng đứng

(GLO)- Sau khi rơi thẳng đứng trong hôm qua thì sáng 20-6, giá vàng trong nước trên đà hồi phục khi tăng trở lại 700.000 đồng mỗi lượng, đưa giá vàng vượt mốc 147 triệu đồng/lượng.

Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,7-147,2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch ở mức 145-147 triệu đồng/lượng. Một số doanh nghiệp vẫn giữ mức niêm yết như chiều qua. PNJ vẫn đang giao dịch ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng, nhích nhẹ 100.000 đồng.

Phú Quý niêm yết giá tăng 700.000 đồng so với hôm qua.

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng sáng nay cũng có sự phục hồi nhẹ. Mỹ Long đang giao dịch ở mức 133-138 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 5 triệu đồng. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết 133,5-136,5 triệu đồng/lượng.

Bảng niêm yết giá vàng tại PNJ theo từng khu vực.

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở ngưỡng 4.156,7 USD/ounce, giảm 53,7 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, khi nhu cầu trú ẩn an toàn ban đầu do bất ổn ở Trung Đông nhường chỗ cho lực bán mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu rằng việc tăng lãi suất vào năm 2026 vẫn nằm trong tầm ngắm.