Giá vàng ngày 18-6: Quay đầu giảm 500.000 đồng, vàng trong nước còn 151,3 triệu đồng/lượng

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC cùng niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng. Mi Hồng giao dịch ở mức thấp hơn mặt bằng chung với giá 148,8-150,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại Gia Lai cũng giảm nhẹ so với hôm qua. Hiện tiệm vàng Mỹ Long niêm yết ở mức 137-142 triệu đồng/lượng, Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng.
Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới hiện mở phiên ở mức 4.267 USD/ounce, giảm gần 70 USD/ounce so với sáng qua.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng.