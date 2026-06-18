Giá vàng ngày 18-6: Quay đầu giảm 500.000 đồng, vàng trong nước còn 151,3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 18-6, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ sau chuỗi ngày phục hồi đáng kể. Giá vàng miếng và vàng nhẫn đang được nhiều doanh nghiệp niêm yết tương đương nhau ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng.

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Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC cùng niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng. Mi Hồng giao dịch ở mức thấp hơn mặt bằng chung với giá 148,8-150,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (18-6): Đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: VGP

Giá vàng tại Gia Lai cũng giảm nhẹ so với hôm qua. Hiện tiệm vàng Mỹ Long niêm yết ở mức 137-142 triệu đồng/lượng, Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng.

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới hiện mở phiên ở mức 4.267 USD/ounce, giảm gần 70 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng.