(GLO)- Ngày 17-6, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng nhẹ so với phiên giao dịch chiều qua. Hiện giá vàng miếng đang được giao dịch chung ở mức 151,8 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, SJC, Phú Quý, PNJ đang giao dịch chung ở mức 149,8-151,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào ở mức cao với 150,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 17-6 tăng nhẹ 300.000 đồng mỗi lượng. Ảnh internet

Trên thị trường Gia Lai, tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 139,5-142,2 triệu đồng/lượng. Mỹ Long đang niêm yết 139-144 triệu đồng/lượng, chênh lệch 500.000 đồng/lượng.

Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng hôm nay ngày 17-6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.337,9 USD/ounce, tăng 10,4 USD/ounce, tương đương +0,24% so với đầu phiên.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.423 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.