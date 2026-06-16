Cập nhật giá vàng ngày 16-6: Tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 16-6, giá vàng trong nước tiếp tục chuỗi tăng phục hồi ấn tượng. Hiện giá vàng nhẫn, vàng miếng đang giao dịch ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, Phú Quý, DOJI đang giao dịch 2 chiều mua-bán vàng miếng, vàng nhẫn ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch ở mức 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 16-6 tăng thêm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Giá vàng tại Gia Lai cũng tiếp tục phục hồi đáng kể. Tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng. Mỹ Long đang niêm yết ở mức 138-143 triệu đồng/lượng.

Tính đến 5 giờ ngày 16-6-2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.353,6 USD/ounce. Ghi nhận tăng 135 USD/ounce trong phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.423 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148-150,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,8 triệu đồng.