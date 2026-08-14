(GLO)- Sáng 14-8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm, có nơi giảm tới 1 triệu đồng/lượng, sau hai phiên tăng liên tiếp.

Cụ thể, giá vàng miếng tại SJC, PNJ, Phú Quý và DOJI được niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 141,4-145,4 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng niêm yết 140,5-142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 14-8: Quay đầu giảm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: ChatGPT

Tại Gia Lai, giá vàng cũng giảm nhẹ. Vĩnh Thạnh và Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 134,2-137 triệu đồng/lượng; Mỹ Long niêm yết 131-136 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 14-8 ở quanh 4.357,5 USD/ounce, giảm xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm vào cuối phiên giao dịch ngày 13-8 tại Mỹ trong bối cảnh các yếu tố kinh tế và tiền tệ diễn biến đan xen. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ không biến động nhiều, phần nào bù đắp áp lực từ mức tăng của PPI cốt lõi. Đồng USD tương đối ổn định, trong khi nhà đầu tư thận trọng chờ số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ công bố ngày 14-8.

Đáng chú ý, các dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn dự báo. Diễn biến này tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể điều chỉnh theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.