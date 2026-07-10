Cập nhật giá vàng ngày 10-7: Tăng trở lại 1,4 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 10-7, thị trường vàng trong nước bật tăng trở lại tới 1,4 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá áp sát 150 triệu đồng/lượng.

Theo đó, DOJI, SJC cùng niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng, PNJ niêm yết ở mức 146-149,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch với giá 147,8-149,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 10-7 tăng trở lại. Ảnh Quỳnh Trần/VnExpress

Tại Gia Lai, sáng nay, tiệm vàng Mỹ Long giữ mức chênh 2 chiều khá lớn là 5 triệu đồng, giao dịch ở mức 131-136 triệu đồng/lượng; vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp giao dịch ở mức 132,5-135,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 10-7 giao ngay ở mức 4.109,1 USD/ounce tính đến 5 giờ (giờ Việt Nam), tăng 34,4 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.471 VND/USD), mức giá này tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí - thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày khoảng 18,8 triệu đồng/lượng.