Cập nhật giá vàng ngày 22-6: Bật tăng 1,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch đầu tuần ngày 22-6 chứng kiến phiên bật tăng đến 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra của vàng trong nước lên mức 148,7 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp như DOJI niêm yết giá 2 chiều mua-bán 145,7-148,7 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch 145,5-148,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 145,4-148,7 triệu đồng/lượng; PNJ mua vào 145,7 triệu đồng, bán ra 148,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 145,4-148,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại tỉnh Gia Lai sáng nay cũng tăng mạnh. Tiệm vàng Mỹ Long đang giao dịch ở mức 134-139 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.200 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 133,7 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.