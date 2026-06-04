Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 3-6, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế.

Theo nội dung ký kết, Thuế tỉnh Gia Lai và các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh (gồm Vietcombank Bình Định, Vietcombank Quy Nhơn, Vietcombank Gia Lai và Vietcombank Bắc Gia Lai) sẽ phối hợp triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế; hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Đồng thời, hỗ trợ người nộp thuế đăng ký và sử dụng tài khoản thanh toán, kết nối với các nền tảng hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng và hệ thống nộp thuế điện tử eTax Mobile.

Thông qua chương trình hợp tác, các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính và giải pháp ngân hàng phù hợp cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; bố trí đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Thuế tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp chuyển đổi số.

Các bên cam kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế. Ảnh: Dũng Nhân

Việc ký kết hợp tác góp phần thúc đẩy kết nối dữ liệu, sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các giải pháp tài chính số. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, minh bạch hoạt động kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch trên địa bàn tỉnh.