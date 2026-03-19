Thuế tỉnh Gia Lai phổ biến quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh

(GLO)- Sáng 19-3, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 11 thuế cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

Phó Trưởng Thuế tỉnh Trần Quang Thành giải đáp các vấn đề mà hộ, cá nhân kinh doanh quan tâm. Ảnh: Tiến Sỹ



Tại hội nghị, cơ quan Thuế tỉnh đã phổ biến quy định mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế và không chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; phương pháp tính thuế theo thuế suất nhân với doanh thu; thời điểm xác định doanh thu, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế; các khoản chi được trừ và không được trừ thuế.

Các quy định mới liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử, công khai tài khoản ngân hàng và ví điện tử để minh bạch hóa dòng tiền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thay, nộp thay và khấu trừ thuế... cũng đã được cơ quan thuế phổ biến đến hộ, cá nhân kinh doanh.

Hội nghị còn dành nhiều thời gian để Thuế tỉnh tiếp nhận, giải đáp và tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho hộ, cá nhân kinh doanh về cách thức phân loại nghĩa vụ thuế theo ngưỡng doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm; phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân; chế độ sổ sách, kế toán và việc lập hồ sơ kê khai thuế; sử dụng hóa đơn điện tử; kê khai tài khoản ngân hàng, ví điện tử…

Hộ kinh doanh đề nghị Thuế tỉnh làm rõ hơn phương pháp tính thuế mới. Ảnh: Tiến Sỹ

Dịp này, Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bình Định phổ biến và tư vấn, hướng dẫn cho hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng các dịch vụ tiện ích, cùng các gói tín dụng với lãi suất cạnh tranh; đồng thời, cam kết tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận và vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.