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Gia Lai: Tập huấn, phổ biến thông tin về thị trường Halal toàn cầu

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Sáng 11-6, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn với chuyên đề “Thị trường Halal toàn cầu: Xu hướng, tiêu chuẩn và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Tham dự lớp tập huấn có đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương; các hội, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn.

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Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu là yêu cầu quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Thời gian qua, thị trường Halal có tốc độ tăng trưởng nhanh và tiềm năng hàng đầu thế giới, với quy mô tiêu dùng rất lớn phục vụ hơn 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu.

Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sang các thị trường có đông người Hồi giáo đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường Halal, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu các tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cũng như đặc điểm văn hóa và phương thức tiếp cận thị trường của từng quốc gia.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được cung cấp những thông tin thiết thực, cập nhật và chuyên sâu về thị trường Halal như: tổng quan thị trường Halal toàn cầu, quy mô, xu hướng tiêu dùng các nhóm sản phẩm tiềm năng phát triển; hệ thống tiêu chuẩn và chứng nhận Halal quốc tế; việc kiểm soát nguyên liệu, quy trình sản xuất, bảo quản và vận chuyển; các quy định, rào cản kỹ thuật, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm…

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn chia sẻ một số kiến thức xây dựng chuỗi sản xuất đạt chuẩn Halal, các mô hình thực tiễn; kinh nghiệm từ doanh nghiệp đã được chứng nhận; phương thức nghiên cứu thị trường, kết nối đối tác, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, kết nối với hệ thống phân phối tại nước ngoài…

Thông qua tập huấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có điều kiện tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn, quy định và yêu cầu của thị trường; từ đó xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

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