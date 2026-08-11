Cấp phép khai thác hơn 615.000 m³ đá địa chất phục vụ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa cấp giấy phép cho Công ty cổ phần Lizen (TP. Hồ Chí Minh) khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Đxd.130 (thuộc xã Ia Boòng) phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo giấy phép, khu vực khai thác có diện tích 6,34 ha, tổng trữ lượng được phép khai thác là 615.000 m3 đá địa chất (tương đương 907.125 m3 đá nguyên khai).

LIZEN là đơn vị đang thi công gói thầu XL02, xây dựng đoạn tuyến từ Km105+000 - Km125+000 thuộc dự án thành phần 3 (Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Công ty cổ phần Lizen được khai thác theo phương pháp lộ thiên bằng xe cơ giới kết hợp thủ công, có sử dụng vật liệu nổ. Công suất khai thác năm thứ nhất là 200.000 m3 đá địa chất; năm thứ hai 350.000 m3 và năm thứ ba 65.000 m3. Thời hạn khai thác đến ngày 19-12-2028.

Toàn bộ khoáng sản khai thác được sử dụng phục vụ thi công Gói thầu XL02, xây dựng đoạn tuyến từ Km105+000 - Km125+000 thuộc Dự án thành phần 3, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh yêu cầu Lizen phải lắp đặt, duy trì thiết bị đo đạc, camera có chức năng đo đếm lượt xe và kết nối, chia sẻ dữ liệu tự động để kiểm soát sản lượng khai thác; đồng thời, công khai thông tin giấy phép tại khu vực mỏ, kê khai sản lượng trung thực, đầy đủ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao giám sát việc khai thác, bảo đảm khoáng sản được sử dụng đúng mục đích. UBND xã Ia Boòng có trách nhiệm giám sát hoạt động khai thác theo giấy phép và yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt khai thác khi giấy phép hết hạn hoặc đã khai thác đủ khối lượng.