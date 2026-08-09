Tạo động lực cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

(GLO)- Hoạt động khuyến công đang trở thành “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu.

Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực, nhiều sản phẩm mang bản sắc địa phương từng bước nâng cao giá trị, mở rộng thị trường.

Đổi mới công nghệ, nâng tầm sản phẩm

Năm 2026, chương trình khuyến công của tỉnh tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển công nghiệp nông thôn thông qua các mô hình sản xuất cụ thể.

Công ty TNHH BaKa (xã Ia Hrung) là một trong những doanh nghiệp (DN) tiêu biểu khi đầu tư chế biến sâu cà phê nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. DN được hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn khuyến công quốc gia để đầu tư hệ thống máy trích ly, cô đặc chân không model HT-1000L phục vụ sản xuất cà phê hòa tan.

Ông Phan Bá Kiên, Giám đốc Công ty TNHH BaKa, cho biết: “Dây chuyền khép kín giúp nâng cấp khâu chế biến sâu - công đoạn tạo giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi sản xuất cà phê. Năm 2026, BaKa có 3 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia”.

Công ty TNHH BaKa (xã Ia Hrung) đầu tư hệ thống máy trích ly, cô đặc chân không model HT-1000L phục vụ sản xuất cà phê hòa tan. Ảnh: B.N

Không chỉ ngành chế biến nông sản, nhiều DN thuộc các lĩnh vực khác cũng được hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dragon (xã Bình Hiệp) được hỗ trợ 200 triệu đồng đầu tư máy móc sản xuất sản phẩm nhựa giả mây xuất khẩu; Công ty TNHH một thành viên Phúc Lộc Ia Hiao (xã Ia Hiao) được hỗ trợ đầu tư thiết bị chế biến gạo; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tứ Năng (phường Quy Nhơn) được hỗ trợ đầu tư máy móc tiên tiến thiết bị may mặc; Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Thịnh Đạt (phường Hoài Nhơn Tây) đầu tư dây chuyền chiết rót, đóng nắp chai nước mắm tự động…

Sản phẩm mắm Bếp xưa của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Thịnh Đạt (phường Hoài Nhơn Tây) đóng chai thủy tinh, nắp mạ nhôm. Ảnh: B.N

Ông Hồ Văn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Thịnh Đạt, cho biết từ nguồn kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng, DN đầu tư dây chuyền chiết rót, đóng nắp chai tự động, giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, đồng thời cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Hiện nước mắm của DN được đánh giá phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000:2018, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Lan tỏa giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn

Năm 2026, hoạt động khuyến công tiếp tục được triển khai với quy mô lớn. Toàn tỉnh có 179 đề án đăng ký, tổng kinh phí thực hiện hơn 94,5 tỷ đồng, đề nghị hỗ trợ gần 29,7 tỷ đồng. Bộ Công Thương đã phê duyệt 8 đề án khuyến công quốc gia với kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng; UBND tỉnh phê duyệt 31 đề án khuyến công địa phương (đợt 1) với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Đến nay, đã nghiệm thu 13 đề án, kinh phí 2,4 tỷ đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch kinh phí đợt 1.

Các đề án tập trung hỗ trợ DN, cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm xuất khẩu, chế biến nông sản, sản phẩm thân thiện môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Cùng với hỗ trợ đầu tư sản xuất, tỉnh cũng chú trọng hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện, tôn vinh những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có khả năng phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu.

Từ tháng 7 - 9/2026, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Điểm mới của năm nay là Bộ Công Thương triển khai tiếp nhận, bình chọn sản phẩm trên nền tảng trực tuyến, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và mở rộng khả năng quảng bá sản phẩm.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công vẫn còn những khó khăn. Kinh phí hỗ trợ mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thực tế của các cơ sở công nghiệp nông thôn; nhiều đề án quy mô lớn chưa thể triển khai do mức hỗ trợ còn thấp.

Ông Ngô Quốc Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, cho biết thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đổi mới hoạt động khuyến công theo hướng sát thực tiễn; xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên các đề án gắn với chuỗi giá trị, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Từ những chính sách hỗ trợ đúng hướng, chương trình khuyến công đang trở thành động lực giúp DN, hợp tác xã và các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, tạo nền tảng để các sản phẩm đặc trưng của tỉnh mở rộng thị trường, khẳng định vị thế trong nước và hướng tới xuất khẩu.