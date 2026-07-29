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Gia Lai: Cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp, hợp tác xã

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XUÂN ĐỊNH
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(GLO)- Sáng 29-7, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị nhằm cập nhật quy định mới về xuất xứ hàng hóa năm 2026.

Hội nghị thu hút sự tham gia của đại diện các sở, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

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Toàn cảnh hội nghị tập huấn cập nhật quy định mới về xuất xứ hàng hóa năm 2026.
﻿ Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, các đại biểu được các chuyên gia của VCCI cập nhật những quy định mới về xuất xứ hàng hóa theo các văn bản pháp luật hiện hành; hướng dẫn áp dụng quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia; đồng thời phân tích những điểm cần lưu ý trong quá trình cấp, khai báo và kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

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Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn cập nhật quy định mới về xuất xứ hàng hóa năm 2026. Ảnh: X.Đ

Bên cạnh nội dung lý thuyết, hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, nhất là những vướng mắc liên quan đến xác định xuất xứ, đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan và phòng tránh các rủi ro trong thương mại quốc tế.

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