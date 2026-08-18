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Gia Lai chọn nhà đầu tư Cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Nghi (phường An Nhơn). Công ty CP Đầu tư TTP GROUP là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu để triển khai dự án.

Cụm công nghiệp Tân Nghi được quy hoạch trên diện tích 65 ha tại tổ dân phố Tân Nghĩa (phường An Nhơn), với mục tiêu hình thành cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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Thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực (ảnh minh họa). Ảnh: T.L

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 397 tỷ đồng, gồm khoảng 247 tỷ đồng chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khoảng 150 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ với các hạng mục san nền, giao thông nội bộ, cấp thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, cấp điện và cây xanh. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư vào tháng 2-2027, khởi công trong tháng 3-2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác sau một năm, vào tháng 3-2028.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với UBND phường An Nhơn và các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm các yêu cầu về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động theo hồ sơ đã cam kết.

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