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Đề xuất sàn giao đồ ăn liên đới bồi thường khi xảy ra sự cố

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo quochoi.vn, chinhphu.vn, VTC News)

(GLO)- Cơ quan thẩm tra dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề nghị bổ sung trách nhiệm liên đới bồi thường của sàn giao đồ ăn nếu không thực hiện đầy đủ biện pháp kiểm duyệt, dẫn đến sự cố an toàn thực phẩm gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đề xuất này được đưa ra trong quá trình thẩm tra dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), nhằm tăng trách nhiệm của các nền tảng cung cấp dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến trong kiểm soát an toàn thực phẩm.

Dự thảo luật đang được xây dựng theo hướng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường số. Đối với dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến, cơ sở kinh doanh phải công khai tên, địa chỉ, địa điểm hoạt động thực tế cùng các thông tin liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm. Nền tảng cũng phải có kênh tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng và người giao hàng để phục vụ truy xuất, xử lý khi xảy ra sự cố.

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Đối với dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến, cơ sở kinh doanh phải công khai tên, địa chỉ, địa điểm hoạt động thực tế cùng các thông tin liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa internet

Nội dung được đề xuất quy định chủ sở hữu sàn thương mại điện tử, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, trong đó có ứng dụng giao đồ ăn, phải xây dựng cơ chế kiểm duyệt và yêu cầu người bán cung cấp, công khai các giấy tờ pháp lý liên quan đến sản phẩm.

Các nền tảng đồng thời phải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời gỡ bỏ sản phẩm vi phạm khi có yêu cầu. Trường hợp không thực hiện các biện pháp kiểm duyệt cần thiết và để xảy ra sự cố an toàn thực phẩm gây thiệt hại cho người tiêu dùng, sàn có thể phải chịu trách nhiệm liên đới.

Bên cạnh trách nhiệm của nền tảng, dự thảo cũng đặt yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc cập nhật thông tin cảnh báo rủi ro và chủ động thu hồi sản phẩm khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm nhằm chuyển mạnh từ cách quản lý theo từng khâu sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm, đồng thời tăng hậu kiểm và ứng dụng dữ liệu số. Dự thảo cũng hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm, phục vụ truy xuất nguồn gốc và xử lý các sự cố.

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