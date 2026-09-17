Lần đầu tiên sau 3 năm Fed tăng lãi suất

(GLO)- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định tăng lãi suất đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng và thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu.

Ngày 16-9, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) lên 3,75-4%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7-2023, cơ quan này tăng lãi.

Theo số liệu cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8-2026 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025, không đổi so với tháng 7-2026 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát dài hạn 2% của Fed. Việc này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng nhanh thời gian qua, hiện trên 100 USD/thùng do xung đột Trung Đông leo thang.

Fed dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,3% năm nay, tăng nhẹ so với kỳ vọng hồi tháng 6-2026. Tỷ lệ thất nghiệp nhiều khả năng chốt năm tại 4,1%. Trong khi đó, Chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed có thể đạt 3,7%. Lạm phát Mỹ được dự báo quay về mục tiêu 2% vào năm 2029 muộn 1 năm so với ước tính trước đó.

Lần gần nhất Fed nâng lãi suất là tháng 7-2023. Kể từ đó, cơ quan này đã giảm lãi 6 lần, với tổng cộng 175 điểm cơ bản (1,75%). Trong đó riêng năm 2025, Fed đã giảm lãi 3 lần.

Fed tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 7-2023. Ảnh: Quang Định/TTO

Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Fed, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 18 và 19-9.

Nếu BOJ tiếp tục thắt chặt tiền tệ, thanh khoản trên thị trường tài chính quốc tế có thể chịu thêm áp lực. Khi đó, tác động đồng thời từ chính sách của Fed và BOJ có thể ảnh hưởng tới dòng chảy thanh khoản toàn cầu.

Ở trong nước, áp lực điều hành còn đến từ bài toán lạm phát. Việt Nam phải đối mặt với sức ép giá cả từ cả bên ngoài lẫn trong nước, khiến dư địa kiểm soát CPI những tháng cuối năm trở nên thách thức hơn.

Bộ Tài chính đã cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026, với CPI bình quân lần lượt tăng 4,5%, 5% và 5,5%.

Tính đến ngày 22-8, huy động vốn bằng VND tăng 8,77% so với đầu năm, vượt mức tăng 8,38% của dư nợ tín dụng. Diễn biến này cải thiện đáng kể so với cuối tháng 7-2026, khi huy động vốn mới tăng 5,75% trong khi tín dụng đã tăng 8,38%.

Dù vậy, nhu cầu củng cố nguồn vốn trung và dài hạn của các ngân hàng vẫn lớn trước mùa kinh doanh cuối năm. Một số ngân hàng thương mại cổ phần đưa ra mức lãi suất cao đối với các sản phẩm tiền gửi trực tuyến hoặc chứng chỉ tiền gửi, cho thấy cạnh tranh huy động vốn vẫn hiện hữu.

Ngoài ra, tỉ giá trên thị trường tự do có xu hướng giảm thời gian gần đây; giá vàng trong nước và nhu cầu đầu tư vàng đã hạ nhiệt; dòng vốn FDI tiếp tục duy trì ổn định. Bên cạnh đó là triển vọng thu hút thêm dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.