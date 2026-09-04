TikTok Shop có thể trở thành “cửa khẩu số” cho hàng Việt?

(GLO)- Ngày 3-9, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phối hợp TikTok Shop công bố sáng kiến “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến và tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua thương mại điện tử khám phá.

Sáng kiến được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển thương mại điện tử theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận Hoa Kỳ và Trung Quốc, sau đó mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trên TikTok Shop, sản phẩm Việt có thể được người tiêu dùng nước ngoài biết đến thông qua nội dung phù hợp với ngôn ngữ và thị hiếu bản địa. Ảnh chụp màn hình

Cách tiếp cận thông qua thương mại điện tử khám phá là thay vì người tiêu dùng chủ động tìm kiếm một sản phẩm cụ thể, hàng hóa có thể được giới thiệu thông qua video ngắn, livestream, nhà sáng tạo nội dung và tương tác cộng đồng. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không chỉ bán hàng mà còn xây dựng nhận diện thương hiệu tại thị trường sở tại.

Nếu thương mại truyền thống đòi hỏi doanh nghiệp phải từng bước tìm nhà nhập khẩu, xây dựng hệ thống phân phối và tạo độ nhận diện tại thị trường mới, thương mại điện tử khám phá đang mở thêm một hướng tiếp cận trực tiếp hơn khi doanh nghiệp có thể chủ động tạo nhu cầu, kể câu chuyện thương hiệu và tiếp cận những nhóm khách hàng mới thông qua nội dung.

Trên TikTok Shop, sản phẩm Việt có thể được người tiêu dùng nước ngoài biết đến thông qua nội dung phù hợp với ngôn ngữ và thị hiếu bản địa. Video ngắn và livestream không chỉ giới thiệu công dụng, giá bán mà còn có thể truyền tải câu chuyện về vùng nguyên liệu, nguồn gốc, kỹ nghệ sản xuất và con người phía sau sản phẩm.

Đây là điểm khiến TikTok Shop có khả năng trở thành một dạng “cửa khẩu số” cho hàng Việt - nơi doanh nghiệp có thêm con đường đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng nước ngoài mà không hoàn toàn phụ thuộc vào độ nhận diện thương hiệu hoặc hệ thống phân phối truyền thống.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương được công bố tại TikTok Shop Vietnam Summit 2026, tổng giá trị giao dịch trên TikTok Shop tại Việt Nam năm 2025 tăng 66%, cao hơn mức tăng trưởng 25,5% của toàn ngành thương mại điện tử Việt Nam.

Những con số trên cho thấy TikTok Shop có thể trở thành một kênh xuất khẩu số đáng chú ý của hàng Việt, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn về chi phí xây dựng mạng lưới phân phối ở nước ngoài.

Dù vậy, để từ một “kênh bán hàng” trở thành một “cửa khẩu số” thực sự, doanh nghiệp Việt vẫn phải làm chủ chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn xuất khẩu, thương hiệu, logistics, nội dung bản địa hóa và khả năng đáp ứng các quy định của từng thị trường.